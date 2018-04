Fevereiro confirma tendência de crescimento do turismo no Centro do País 14 abr 2018, 10:23 A atividade turística no Centro de Portugal "continua a crescer a bom ritmo, o que deixa antever mais um ano globalmente positivo para o setor nesta região." Segundo uma nota de impresa da entidade regional do Turismo Centro Portugal, os dados preliminares revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos ao mês de fevereiro de 2018 "confirmam a tendência de crescimento já expressa nos meses anteriores." Assim, no total de hóspedes, o mês de fevereiro de 2018, em comparação com o de fevereiro de 2017, registou um aumento percentual de 7,53%: tinham sido 166.856 em fevereiro de 2017 e foram 179.414 no mesmo mês de 2018: mais 12.558 hóspedes. Já no número de dormidas, o Centro de Portugal cresceu 8,54%, acima de uma média nacional de 6,19%. Em fevereiro de 2017 tinham sido 259.466 dormidas na região, em fevereiro de 2018 foram 281.613. O Turismo Centro Portugal dá destaque ao crescimento nas dormidas de turistas estrangeiros, que aumentaram 12,92%, de 82.298 em fevereiro de 2017 para 92.931 no mesmo mês de 2018. "Sinal de que o Centro de Portugal continua a observar um aumento consolidado de procura por parte de visitantes de fora do país, numa tendência imparável que ganhou particular relevância no último ano. Já as dormidas dos turistas nacionais subiram 6,50% na comparação entre os dois meses, de 177.168 para 188.682." Realça, ainda, dois dados "particularmente relevantes": os proveitos da atividade hoteleira, que, entre os dois períodos em análise, dispararam de forma muito significativa, de 11,91 milhões de euros para 14,09 milhões (mais 18,31%); mais dois milhões de euros que as unidades hoteleiras do Centro de Portugal ganharam no mês mais curto do ano, e o rendimento médio por quarto disponível registou também um assinalável crescimento, de 15,9 euros para 17,8 euros, mais 1,90 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

