Tília Tomentosa Moench da Piedade classificada como de interesse público 14 abr 2018, 10:15 O Partido Ecologista ´Os Verdes´ (PEV) congratula-se com a atribuição da ´Classificação de Interesse Público´ a um exemplar isolado da espécie Tília Tomentosa Moench, localizado no lugar da Piedade, em Santa Maria da Feira. O PEV considera que esta classificação, cujo pedido foi formulado pelo dirigente nacional Antero Resende, e atribuída pelo Instituto de Conservação da Naturezae Florestas (ICNF) "vem confirmar a importância e atributos do exemplar em causa, tal como ´Os Verdes´ argumentaram." Esteve na base, deste pedido "o facto de se tratar de um exemplar centenário, representativo dos exemplares mais antigos do território continental, cujo porte se enquadra no parâmetro de Monumentalidade e cujo desenho apresenta particular beleza, determinante na estética do espaço envolvente." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)