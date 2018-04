"A nossa opção é fazer investimento com prioridade sobre o pagamento da dívida". O presidente da Câmara de Aveiro respondeu, assim, ao PS após ter sido questionado no decorrer da Assembleia Municipal sobre o destino do saldo de 30 milhões de euros do exercício de 2017.



Francisco Picado, porta voz da bancada dos socialista, tinha pedido "decisões absolutamente claras" na gestão financeira na fase pós Programa de Ajustamento Municipal (PAM), que permitiu consolidar dívida ´velha´ com um empréstimo de longo prazo.



"Qual a prioridade e intensidade da aplicação do excedente ? Vai investir ou reduzir dívida e antecipar claramente a saída?" questionou.



Ribau Esteves considerou que o saldo "aumenta as probalidades" para ver autorizado pelo Fundo de Apoio Municipal a descida do IMI, atualmente fixado no máximo por força das contrapartidas do saneamento financeiro.



Já sobre sobre a antecipação do fim do PAM, explicou que não é possível negociar, dependendo de atingir o rácio legal entre a receita e dívida (1,5). "Se continuarmos a gerir bem, podemos chegar dois ou três anos antes de 2023", reafirmou.



A Assembleia Municipal aprovou por maioria as contas e a primeira revisão orçamental.

(em atualização)