Aveiro: Arranjos no canal dos Botirões orçados em 277 mil euros 14 abr 2018, 00:23 A reabilitação das margens do canal dos Botirões foi adjudicada esta sexta-feira em reunião de Câmara.



Um dos pontos identitários do centro de Aveiro que mereceu cuidados dada a antiguidade e o estado dos seus muros, permitindo reforçar a segurança para fazer face ao "crescente tráfego pedonal e fluvial naquela zona".



Um encargo de 277.000 euros com um prazo de execução de quatro meses.



"Esta é mais uma obra de qualificação dos Canais Urbanos da Ria e da Cidade de Aveiro realizada pela Câmara, após a pintura dos muros e a reabilitação das pontes realizada no mandato anterior, as obras em fase final de conclusão da nova Ponte de São João, e as obras que se estão em concurso ou em fase inicial, como a nova eclusa/comporta do Canal do Paraíso, a reabilitação da denominada ponte do Laço e a qualificação da eclusa do canal das Pirâmides", refere uma nota de imprensa.



A Câmara de Aveiro adjudicou igualmente a obra de reabilitação da Unidade de Saúde Familiar (USFF) de Santa Joana.



Um investimento de 49.300 euros com um prazo de execução de quatro meses para dar continuidade a melhoramentos nas extensões de saúde e USF.



Em Santa Joana, a intervenção "vai permitir resolver um conjunto de patologias do edifício, prolongando a sua vida útil, nomeadamente através da recuperação exterior das alvenarias e das coberturas, para que possa continuar a oferecer mais e melhor conforto aos profissionais e utentes."



O executivo deu luz verde também à requalificação do cruzamento entre a Rua Capitão Zeferino de Abreu e a Rua do Samoucal, em Sarrazola, em Cacia, por 17.900 euros (45 dias), graças à demolição de dois edifícios em mau estado de conservação.

