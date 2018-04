Aveiro: Presidente da Câmara afasta referendar projeto do Rossio 13 abr 2018, 17:03 A Câmara de Aveiro tomou conhecimento, esta tarde, da proposta vencedora do concurso de ideias para a zona entre o largo do Rossio e a Praça Humberto Delgado. A proposta, segundo adiantou o presidente da edilidade, que presidiu ao juri, aponta para "uma grande praça e um grande passeio em toda a frente", bem como "uma pequena unidade" para sanitários e comércio. Ribau Esteves explicou ainda que está desenhada "uma grande área relvada", que ocupará um terço do Rossio atual, bem como o estacionamento em cave que só vingará se houver interesse de privados na concessão. Proposta que apenas uma das oito ideias não relevou. Relativamente à ponte praça / praça Humberto Delgado, a ideia vencedora opta por uma requalificação "conservadora". Segue-se a abertura das propostas, segunda-feira próxima, para tomar conhecimento ds autor (es). A proposta selecionada, a confirmar-se, além de um prémio de seis mil euros, ficará encarregada de elaborar o projeto definivo acautelando estudos geotécnicos e de estudo viário. O projetista decidiu incluir um elemento cultural na futura praça, que passará por referenciar ruínas da igreja de São João. A Câmara atribuiu ainda segundo e terceiro prémios e uma menção honrosa. O vereador do PS, Manuel Oliveira de Sousa, defendeu a discussão pública da proposta e impactos do projeto nos orgãos autárquicos e um referendo local. A sugestão de consultar os aveirenses foi liminarmente colocada de parte pelo presidente do município. "Somos contra, por filosofia de gestão. Ouvimos as pessoas todos os dias", declarou. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

