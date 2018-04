Adiada decisão no caso dos funcionários judiciais acusados de desviar artigos contrafeitos 13 abr 2018, 15:07 O Tribunal de Aveiro adiou hoje à tarde a leitura do acórdão do processo em que sete oficiais de justiça estão acusados de se apoderarem de artigos de contrafação apreendidos. O coletivo de juizes procedeu a uma alteração não substancial dos factos e da propria qualificação jurídica dos crimes, passando a imputar aos arguidos um unico crime de peculato e um unico crime de falsificação de documentos. Os advogados ficaram com prazo para apresentar contestação, caso contrário será lida a setença na próxima audiência. Os factos remontam ao período de 2005 a 2009, no Tribunal de Águeda, tendo levando ao banco dos réus uma secção inteira dos serviços locais do Ministério Público (MP) e ainda uma porteira, que responderam por peculato na forma continuada. O arguido principal chefiava os serviços em causa. São cinco homens e três mulheres, que ttêm idades entre os 45 e 62 anos. A investigação apurou o desvio de 2.500 artigos contrafeitos, nomeadamente peças de vestuário, calçado, acessórios de moda, perfumes, CD e DVD, avaliados em mais de 24.500 euros. O normal seria que o material apreendido, depois de declarado a favor do Estado, fosse entregue a instituições de solidariedade social ou destruído. Os arguidos, por lidarem com os processos, conseguiam desviar artigos. Aquando das alegações, a Procuradora do MP relembrou que os arguidos tinham a "obrigação e o dever" de denunciar os desvios de bens apreendidos e não optarem pelas desresponsabilização caucionada pelo envolvimento da chefia, considerando que se impõe um código de conduta para "reforçar as exigências e as obrigações para todos nós." Para o advogado de defesa do arguido principal, "os desencontros de versões" entre a acusação e os arguidos colocam dificuldades "em chegar à verdade", estranhando que o oficial de justiça autor da denúncia "não tenha explicado o porquê" atuando com "instinto suicida ou coragem que mais ninguém teve". A motivação pode estar, alegou, por alguma vingança" devido ao "rigor" do chefe "que criava anti-corpos". O defensor minimizou o material apreendido em casa do seu cliente, que não era visto "com sacos na mão", comparando com a quantidade total, sendo que só uma reduzida parte foi recuperada. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)