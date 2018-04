Aluna da UA vence final do Famelab 2018 13 abr 2018, 13:59 Bárbara Pinho é a grande vencedora da final do Famelab Portugal 2018, que se realizou ontem, 12 de abril, em Lisboa. A aluna da Licenciatura em Ciências Biomédicas, que apresentou uma comunicação com o tema "Cancro - A luz ao fundo do túnel”, vai disputar agora a final internacional do concurso de comunicação de ciência mais famoso do mundo, em junho, no Reino Unido(ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

