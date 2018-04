XI Fórum Murtosa Ciclável 13 abr 2018, 12:20 Os Paços do Município da Murtosa recebem, no dia 20 de abril, pelas 21:30, o XI Fórum Murtosa Ciclável, um espaço de partilha e reflexão acerca da temática da bicicleta, aberto a toda a população. Na edição 2018, para além da já habitual análise do estado de desenvolvimento do projeto “Murtosa Ciclável”, o fórum terá dois oradores convidados: Frederico Sá, Assistente Convidado na UA e colaborador do CEGOPP – Centro de Estudos em Governança e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro e um representante da Autoridade Regional de Transportes. Frederico Sá falará acerca do lugar da bicicleta no planeamento das cidades e vilas do século XXI, nomeadamente no que concerne ao desenho de espaços urbanos acessíveis e amigos das pessoas, que privilegia os meios suaves de locomoção. Já o representante da Autoridade Regional de Transportes abordará o papel fundamental da bicicleta na articulação entre diferentes meios de transporte, nas deslocações urbanas e periurbanas, um princípio subjacente às definições estratégicas preconizadas no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro. O Fórum Murtosa Ciclável tem entrada livre. Dada a pertinência e interesse da iniciativa, a Câmara Municipal da Murtosa convida toda população a participar e a dar o seu contributo. Mais info facebook.com/municipiodamurtosa



