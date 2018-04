Aveiro: Espectáculo de Iury Matias no CETA 13 abr 2018, 11:41 No domingo, pelas 17:00, o auditório do CETA, em Aveiro, recebe o músico profissional brasileiro Iury Matias. Depois de ter atuado em vários Estados do Brasil entre 2005 e 2013, quando se muda para a Europa, realiza apresentações na Espanha, Itália, Suíça e Bélgica, passando por Cabo Verde e Portugal. Natural da cidade de Natal, no nordeste do Brasil, iniciou seus estudos em 2003 e acompanhou artistas como Caio Padilha, Letto, Riccelly Guimarães, Silvia Sol, dividindo palco com Elza Soares, Zeze´ Motta, Gabi Buarque, Livia Mattos, Coutto Orquestra. Na Europa atuou em vários palcos, conhecendo e tocando com músicos de outros países como Moçambique, Chile, Cabo Verde, Uruguai, Angola. Mais info https://www.facebook.com/iurymatiasoficial Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



