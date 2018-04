O líder do PS de Aveiro diz que o projeto que está a ser desenvolvido para requalificar a Avenida Lourenço Peixinho carece de "memória e estratégia, o que é uma prática da atual Câmara".



Uma das críticas ouvidas em jeito de balanço após um debate organizado ontem à noite pela concelhia com a presença de Frederico Moura e Sá, urbanista que integrou a equipa da Universidade de Aveiro responsável pelo estudo encomendado pelo município quando era presidente Élio Maia.



Os socialistas comprometem-se a aprofundar o debate, proximamente, em torno do novo projeto para requalificar a principal artéria da cidade. "Há uma ausência de visão de conjunto, a nossa participação é determinante em aspetos como o plano de chão, a mobilidade, a cultura ou o edificado", afirmou Manuel Oliveira de Sousa.



"Se não há dinheiro para fazer uma obra com princípio meio e fim, pare-se", apelou.



O vereador do PS renovou, igualmente, as críticas à opção que está a ser desenhada para o jardim do Rossio. A Câmara vai revelar esta sexta-feira, em reunião de Câmara pública, o vencedor do concurso de ideias, proposta que, sabe-se já, prevê estacionamento subterrâneo e zona de lojas.



"Pretende-se transformar o Rossio numa espécie de eira, um cimentado ali no meio", alertou Manuel Oliveira de Sousa, prometendo contestação.



"A nossa motivação não vai parar. Existem mecanismos, também legais, para fazer parar aquilo que são atentados. Os aveirenses podem contar connosco", anunciou.



Urbanista aponta "erros gravíssimos"

Algumas das propostas já conhecidas publicamente em torno do que se pretende para a Avenida e Rossio causaram surpresa a Frederico Moura e Sá.



O novo projeto para a Lourenço Peixinho não mantém as medidas que o anterior preconizava em termos de mobilidade, nomeadamente para reduzir o tráfego automóvel, mantendo as duas faixas de rodagem em cada sentido.



"Incluir faixa bus e um estacionamento no Rossio parecem claramente erros. Contem connosco para alimentar a discussão. Duplicar o Rossio que existe é um erro crasso e gravíssimo. Um corredor bus é porque se prevê situações de congestionamento. Vemos com alguma preocupação dedicar sete dos 30 metros da avenida a um corredor de utilização que tem frequência muito baixa. Assim como tornar a Avenida impermeável. Não subscrevo estas propostas quando é necessário reforçar a estrutura ecológica, nomeadamente o desempenho da água", disse o urbanista e docente universitário.