Despiste no IC2 causou um ferido grave em Oliveira de Azeméis 13 abr 2018, 10:04 Um despiste rodoviário seguido de colisão, esta manhã, no IC2, em Oliveira de Azeméis, causou três feridos, um dos quais inspirava cuidados.



A vítima mais grave, do sexo masculino, era o condutor, com a idade a rondar 50 anos. Admitia-se no local que tivesse sofrido uma súbita repentina com perda de consciência e foi embater violentamente num outro veículo do lado contrário. O socorro envolveu 13 efetivos e cinco viaturas.



O alerta de acidente foi dado pelas 7:37.

