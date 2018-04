O executivo camarário de Ovar aprovou o Relatório de Gestão e Contas de 2017," que apresenta dos mais elevados níveis de execução da história da Câmara".



Numa nota de balanço, o presidente da edilidade diz que "foi um ano de concretização", em que "muitos sonhos das populações foram alcançados."



Mediante um orçamento de cerca de 35 milhões de euros, "assistiu-se a uma taxa de execução global de 96% na Receita e de 86% na Despesa, sendo de sublinhar que a composição da estrutura das receitas municipais manteve-se estável, com uma clara predominância das receitas correntes e um crescimento assinalável das transferências de capital, (de 90,53%), em resultado das transferências de capital do overbooking do QREN 2007/2013 e do recebimento das primeiras comparticipações do Portugal 2020".



Em causa, projetos cofinanciados no âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Ovar e do PACTO da Região de Aveiro.



Ao nível da despesa total, esta representou face ao ano anterior um crescimento de 11,11%, "sendo de realçar que a despesa corrente apresenta uma evolução positiva ténue, enquanto a despesa de capital apresenta uma variação positiva de mais 38,18%."



Relativamente à dívida, 2017 foi o ano em que esta se apresentou "no valor mais baixo do milénio", sublinha o comunicado da maioria PSD.



Em conclusão, "observa-se, assim, um forte investimento sem descurar as contas e mantendo uma situação financeira estável e segura", conseguindo libertar mais de 4,5 milhões de euros para a concretização de investimento pela autarquia.



A Câmara está empenhada num ciclo "onde grande parte das infraestruturas básicas estão concluídas e onde as prioridades se orientam para os grandes projetos estruturantes (materiais e imateriais) que permitam a consolidação da afirmação do Município à escala regional, nacional e internacional."



O Mapa das Grandes Opções do Plano (GOP)de 2017 apresenta uma despesa paga superior a 22,5 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução face ao orçado final de 82% e um crescimento de 13% face ao ano anterior, tratando-se dos mais elevados níveis de execução da história do município."