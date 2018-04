Presidente da Associação Académica da UA com representação em comité executivo europeu de estudantes 12 abr 2018, 17:47 O presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) foi credenciado por Portugal para integrar o comité executivo do European Student´s Union (EUS).



Segundo uma nota de imprensa, a indicação foi dada na primeira assembleia geral da FAIRe - Fórum Académico para a Informação e Representação Externa no mandato de 2018-19, com a presença da academia aveirense, que é fundadora.



O FAIRe é uma estrutura que representa o movimento associativo estudantil português a nível internacional.



A credenciação por porta de Portugal é vista pela AAUAv é vista como "um reflexo do reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser efetuado até ao momento" e "uma oportunidade de enorme relevância" para a Universidade de Aveiro e sua região "de ter um principal interlocutor no que toca às políticas europeuas relacionadas com os estudantes".

