A Câmara de Vagos vai socorrer-se de financiamento bancário para avancar com uma nova fase de infraestruturação empresarial.



A proposta prevê a contração de um empréstimo até ao montante de 225 mil euros.



A verba irá ser canalizada para o projeto de construção das infraestruturas (2ª fase) da parcela B do Parque Empresarial de Soza, que foi aprovado no final do ano passado.



O empréstimo bancário de médio e longo prazo irá ser usado no financiamento da componente não comparticipada.



A autarquia viu uma candidatura para a nova fase de infraestruturação ser aprovada para beneficiar de fundos europeus pelo programa Portugal 2020.



Ao todo, o investimento ronda 2,9 milhões de euros, sendo a parte elegível de 1,8 milhões de euros e a comparticipação assegurada de 1,5 milhões de euros.



Do investimento total, consta uma componente já executada de 158.200 euros.



A contrapartida a assegurar é de 259.762 euros, que será garantida pelo financiamento bancário aprovado agora pela Câmara liderda por Silvério Regalado (PSD).



Recentemente, o autarca mostrou-se confiante no avanço da instalação de uma nova unidade industrial, que já adquiriu uma parcela de 50 mil metros quadrados no Parque Empresarial de Sosa.