Turismo Industrial de S. João da Madeira propõe atividades criativas 12 abr 2018, 13:14 O Turismo Industrial de São João da Madeira propõe ao longo do corrente mês de abril vários momentos de turismo criativo que proporcionam aos participantes a oportunidade de realizar atividades e vivenciar experiências concretas nos locais que vistam. Estas propostas são inspiradas em modelos de participação colaborativa, de forma a proporcionar aos turistas a oportunidade de vivenciar o quotidiano de uma localidade vincadamente marcada pela indústria, tanto tradicional, como tecnológica e criativa, vertentes que coexistem num ambiente culturalmente e artisticamente estimulante.



Já nesta quinta-feira, 12 de abril, o programa inclui uma visita à Companhia de Equipamentos Industriais (CEI), que, no âmbito da sua participação no Festival de Teatro de S. João da Madeira, abre as portas ao público às 8h30 da manhã, desafiando os visitantes a experienciar a vida real dos fabricantes. Seguem-se várias atividades programadas para a Viarco, onde está marcada, já para sexta-feira, a experiência "Eu vi a Viarco", na fábrica de lápis sanjoanense, única no país. Aí se propõe a exploração dos vários sentidos, proporcionando sensações e sentimentos únicos. Na segunda-feira seguinte, 16 de abril, o programa prossegue na Viarco com a atividade “Entre o lápis e o corpo”, abordando a relação que existe entre o desenho e o corpo físico, através de vários jogos.

A 30 de abril, propõe-se, na mesma fábrica, uma viagem por “Objetos Estranhos”, desenhando-os, imaginando para que servem e contando as suas histórias.



Para mais informações sobre estas atividades, os interessados devem contactar o Turismo Industrial de S. João da Madeira através do email turismoindustrial@cm-sjm.pt ou pelo telefone 256 200 204. Podem também consultar a respetiva página na rede social Facebook. É necessária inscrição prévia para participar.

