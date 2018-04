Compilação de 445 fotografias da Procissão de Santa Joana 11 abr 2018, 23:03 Na capa da colectânea, o engenheiro Manuel Bóia pretendeu enaltecer três figuras ligadas à Irmandade de Santa Joana. Está pronta uma compilação de 445 fotografias da Procissão de Santa Joana, de 1987 até 2005, que anualmente se realiza no feriado municipal de 12 de Maio, fruto de um trabalho sequencial do eng.º Manuel Bóia. O antigo Provedor da Irmandade apresenta, assim, a evolução que a procissão sofreu, desde a constituição de uma Comissão Administrativa, em 1987, à criação dos diversos grupos componentes dos Graus Juvenis e até à dimensão que atingiu no seu último ano de Direcção. Na capa da colectânea, que os actuais dirigentes da Irmandade consideram de grande valor iconográfico e histórico, o eng.º Manuel Bóia pretendeu enaltecer três figuras ligadas à Irmandade de Santa Joana. Refere que a primeira será a própria Princesa, “porquanto a moldura escolhida se assemelha à coroa de espinhos aplicada a Jesus Cristo sofredor e desde sempre entendida como o seu emblema”; sendo a segunda António Rocha, mestre do Porto, “que muito se distinguiu na criação dos diversos complementos valorizadores da procissão”, por exemplo, as placas dos graus juvenis. Desenhou igualmente, em difícil traço vertical, a bela imagem que a mesma capa ostenta. Por fim, enaltece o aveirense Fernando Pessa, “cuja devoção à Padroeira foi sempre uma consoladora realidade e que, quando proclamava o nome de Santa Joana, acrescentava sempre «a Princesa», por conseguinte, ao contrário de todos nós aveirenses, em que este subtítulo nunca se viu pronunciado no fim da frase”. A actual Direcção agradece mais este labor pela difusão do culto à Padroeira de Aveiro pelo eng.º Manuel Bóia. A brochura encontra-se já disponível na Livraria Santa Joana ou através dos contactos da Irmandade de Santa Joana Princesa (irmandade.santa.joana@gmail.com).



* Direcção da Irmandade de Santa Joana Princesa

