Aveiro é o segundo distrito do País com mais facilidades para criar negócios 11 abr 2018, 19:48 Aveiro continua a ser o segundo distrito do país com maior facilidade em criar um negócio, de acordo com o mais recente Estudo Nacional de Competitividade Regional, elaborado pela plataforma online Zaask em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa.



O levantamento indica também que é o segundo distrito do país "onde os empresários consideram ser mais fácil contratar funcionários para o seu negócio".



A situação económica do distrito está acima da média nacional, posicionando-se no 5.º lugar nacional.



Em comunicado, a Zaask refere que Aveiro "revela um crescimento acentuado relativamente à facilidade em lançar novos negócios, voltando a ocupar o segundo lugar a nível nacional. O valor atribuído pelos empresários do distrito é de 3 em 5 pontos, sendo que a média nacional situa-se nos 2,83."



A situação económica do distrito é superior à média do país (3,25 em 3,20) e fecha o top 5 nacional.



Já no que diz respeito à facilidade na contratação de funcionários, Aveiro surge no segundo lugar a par de Portalegre, ultrapassando ligeiramente a média nacional (2,77 numa, sendo a média nacional de 2,74).



"O conhecimento acerca da oferta de programas de formação promovidos localmente foi outro dos indicadores a registar um aumento significativo", passando de 7% em 2016 para 30% em 2017.



Apesar de o valor atribuído à situação financeira das empresas do distrito se situar ligeiramente abaixo da média nacional (2,89 em 2,91), a região apresenta-se com "uma perspetiva de evolução dos negócios nos próximos 12 meses acima da média nacional" (3,43 em 3,27). Ver estudo completo aqui.

