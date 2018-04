Anadia: Apoios do IFRRU disponíveis para reabilitação urbana 11 abr 2018, 18:18 O município de Anadia divulgou os incentivos disponíveis no âmbito do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) .



Para além de apoios financeiros, os projetos podem ainda usufruir de benefícios fiscais ao nível do IMI, IMT e IVA, "conforme se encontram previstas nos respetivos códigos tributários."



Os edifícios reabilitados podem destinar-se a qualquer uso, nomeadamente habitação, atividades económicas e equipamentos de utilização coletiva, adianta um comunicado.



Os apoios estão disponíveis no âmbito da reabilitação integral de edifícios situados na Área de Reabilitação Urbana (ARU), podendo ser apoiadas as reabilitações de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, de espaços e unidades industriais abandonadas, e de frações privadas inseridas em edifícios de habitação social.



A ARU de Anadia abrange, essencialmente, o centro da cidade de Anadia e partes de Famalicão e Malaposta.



A autarquia tem em curso a requalificação de algumas zonas públicas no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU).

