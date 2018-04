UA integra consórcio internacional para promover inovação social no Sudeste Asiático 11 abr 2018, 13:03 A Universidade de Aveiro é membro do projecto SEASIN: Southeast Asian Social Innovation Network, cujo principal objectivo é promover e apoiar de forma efectiva a inovação e o empreendedorismo social em instituições de ensino superior com o propósito de potenciar um crescimento socioeconómico sustentável e inclusivo no Sudeste Asiático.



Financiado pela Comissão Europeia, este projecto iniciou em 2017 e reune um consórcio de 15 parceiros, incluindo 11 universidades, com a coordenação da Glasgow Caledonian University. As suas actividades irão desenvolver-se em 4 países do Sudeste Asiático - Tailândia, Mianmar, Cambodja e Malásia (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

