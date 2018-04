Os vencedores da segunda edição do criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita são conhecidos no próximo sábado, 14 de abril, no Festival criAtiva a decorrer no Cineteatro Alba, com início às 14h00.

No evento, os 23 participantes da vertente Leitura vão passar pelas provas finais e serão revelados os vencedores da vertente Escrita, que contou com 46 concorrentes.

O Concurso criAtiva é uma organização da Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha e visa promover o gosto pela leitura e pela escrita, contribuindo para o desenvolvimento de competências e a criação artística, num ambiente de saudável competitividade. É constituída por duas vertentes – a Leitura Ativa e a Escrita Criativa – sendo a primeira dirigida aos estudantes do Concelho e a segunda aberta à comunidade leitora em geral. O concurso integra o Programa Municipal de Educação.



No sábado, os alunos e as alunas vão pôr à prova os conhecimentos, a capacidade de argumentação e o espírito crítico em relação a um conjunto de obras definidas. Na segunda edição do criAtiva, promove-se o gosto pela ciência, dando ênfase às investigações de Charles Darwin e de Albert Einstein. As obras escolhidas são: Henriqueta, a Tartaruga de Darwin, de José Jorge Letria (1.º CEB); O Tempo e o Espaço do Tio Alberto, de Russel Stannard (2.ºCEB); As Aventuras de Darwin, de Peter Ward (3.º CEB); e Os Sonhos de Einstein, de Alan Lightman (Ensino Secundário).

Na vertente Leitura participam estudantes dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca, do Colégio de Albergaria e do Conservatório de Música da Jobra. Os melhores vão representar o Município no CIL – Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Na edição de 2018, o Festival criativa distingue diferentes competências nos participantes, com destaque para os prémios +Talento, +Expressividade e +Atitude, bem como as menções + Companheirismo, +Simpatia, +Leitor, +Criatividade, +Originalidade, +Poesia e +Claque.



Ao longo da tarde de sábado são revelados os vencedores da vertente Escrita, que promoveu a composição poética sobre o tema Se Eu Fosse Um Livro…. Os poemas vão ser apresentados através de uma leitura encenada, havendo ainda outros momentos culturais dinamizados por seniores da Oficina de Teatro do Programa Idade Maior e por estudantes do Agrupamento de Escolas da Branca.

O júri é constituído por Filomena Santos, Responsável pela Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha, Graça Amaral, escritora e contadora de histórias, e José Saro, docente e dinamizador de projetos que exploram a relação entre Literatura e Ciência. O júri vai distinguir os melhores em cada categoria, que corresponde aos diferentes ciclos de ensino e à comunidade leitora em geral. Os prémios são cheques-prenda para livros, cujos valores variam entre os 50 e os 100 euros.



