"A obra foi feita em grande intensidade para, porventura, permitir uma inauguração pré-eleitoral, coisa que não só não ocorreu, como terá contribuído decisivamente para as dificuldades que os comerciantes sentem agora", alerta um comunicado dos comunistas estarrejenses após contactos mantidos com lojistas e feirantes.



"Para além da subida vertiginosa dos preços para ocupação de espaços do Mercado - chegaram ao PCP relatos de aumentos de 200%! - o actual espaço padece de deficiências estruturais muito graves, agora trazidas à luz do dia pelas condições atmosféricas mais desfavoráveis para o comércio ao ar livre", lê-se.



Quanto a problemas alegadamente causados pela requalificação, os comunistas apontam "terrenos mal nivelados que não permitem o escoamento das águas pluviais, passando por avenidas de circulação demasiado amplas (com óbvias implicações de falta de espaço para exposição e arrumação por parte dos comerciantes), até ao recurso a materiais para construção do piso que não oferecem segurança no prender das estruturas e coberturas, expondo-os às intempéries", o que aconteceu nos últimos dias.



"Os níveis de preocupação são de tal ordem que muitos dizem já preferir voltar para as instalações provisórias", refere o PCP, que "exorta o executivo camarário para que tome medidas de urgência com vista a reparar imediatamente todas as situações que urge corrigir, envolvendo os comerciantes na discussão dessas mesmas medidas - contrariamente ao que fez até agora."