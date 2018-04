A Câmara de Ílhavo sensibilizou a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, para a necessidade de ser uma encontrada "uma solução urgente para o acentuado estado de degradação e para os graves problemas estruturais da Escola Secundária Dr. José Carlos Celestino Gomes, em Ílhavo."



Apelo deixado numa audiência mantida com a governante com a presenção de representantes do agrupamento e dos pais.



Em comunicado, a edilidade lembra que a solução "é uma responsabilidade direta e exclusiva do Ministério da Educação."



Apesar de reconhecer os constrangimentos financeiros e orçamentais, a Câmara Municipal "entende ser seu dever procurar encontrar uma solução urgente e convincente para o grave problema da acelerada degradação da Escola Secundária de Ílhavo, adotando, de forma clara, o compromisso assumido na aposta na Educação e Formação e no trabalho conjunto com a comunidade escolar como forma de potenciar um crescimento e desenvolvimento estruturado dos seus jovens."



Já em junho de 2017 a edilidade tinha demonstrado, junto da Secretária de Estado da Educação, "o seu desagrado e inconformismo pelo facto da Escola Secundária de Ílhavo não ter sido contemplada no plano nacional da reabilitação escolar, nem existir, no quadro do Portugal2020, projetos de financiamento para a reabilitação do edificado escolar."



Volvidos dez meses, a escola apresenta "problemas acentuados ao nível da acessibilidade e segurança, isolamento térmico e infiltrações, ausência de aquecimento e climatização, das infraestruturas básicas (rede elétrica, de abastecimento de água e rede de saneamento), para além de espaços inadequados para as suas funções ou mobiliário obsoleto, entre outros."



Segundo a Cãmara, "para agravar toda esta realidade, a escola, construída na década de 60 e reformulada há mais de 30 anos (nos anos 80), possuiu ainda a sua cobertura original em fibrocimento (amianto), em grande parte dos seus edifícios."



Depois de ver "goradas" as expetativas relacionadas com a promessa de reabilitação da escola resultante da reunião de 2017, a autarquia "insistiu, mais uma vez, na urgência de uma solução para um investimento que rondará 1,2 milhões de euros e que resultará num claro benefício para docentes e não docentes poderem desempenhar, com sucesso, as suas funções, e, muito particularmente, para os alunos e o seu desejável processo de aprendizagem e crescimento."



"Apesar do otimismo moderado no final da reunião" com a secretária de Estado, baseado "no compromisso de algumas intervenções mais pontuais e urgentes ainda no decorrer deste ano", as ações mais estruturais e profundas ficaram remetidas para os dois anos seguintes.



A autarquia diz-se, ainda, "inteiramente disponível para ser parceira ativa no processo de recuperação da escola secundária, assumindo a obra e a sua gestão, se for esse o entendimento do Ministério da Educação."