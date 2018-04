Assume assalto a padaria, mas nega ameaça com arma 11 abr 2018, 10:24 Um homem detido preventivamente confessou hoje no Tribunal de Aveiro a autoria de um roubo a uma padaria da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, em dezembro passado, pelas 22:00, mas negou que tivesse usado uma réplica de arma de fogo para intimidar o proprietário e uma enteada menor que estava ao balcão. "Pedi pão e duas cervejas. Não tinha dinheiro e veio-me à cabeça dizer que era um assalto, mas não usei pistola nenhum, nem ameacei ninguém. O dono colocou também cinco euros no saco, Queria dizer que a padaria não estava fechada e estou arrependido. Peço desculpa, foi uma coisa que fiz sem intenção de fazer mal a ninguém", declarou. A Policia Judiciária, aquando de buscas domiciliárias na residência do homem de 50 anos, encontrou a réplica da arma e um saco da padaria com um papel a dizer ´Feliz Natal´. "A pistola era do meu pai e o papel não sei como foi lá parar", alegou. Segundo a acusação, o arguido conseguiu que lhe abrissem a porta e quando chegou ao balcão apontou a pistola à cabeça do dono, e tentou seguir a menor que fugiu para pedir socorro, ficando a aguardar que lhe preparasse uma sandes, e exigiu a entrega de dinheiro, conseguindo cerca de 70 euros, mais as moedas das gorgetas, abandonando o local sem consumar as ameaças. O roubo foi registado pelas camaras de videogilância. O proprietário da padaria, ouvido no tribunal, garantiu que lhe foi apontada uma arma à altura da cabeça e reconheceu o autor do roubo, que tem falta de dedos numa mão. "Não me meteu medo, mas ele estava um bocado nervoso. Tentei dar o que quissesse. Fiz a sandes e dei as cervejas. Levou o dinheiro da caixa e as gorgetas, à volta de cem euros. Pedi para baixar a arma, que estava lá uma criança. Ele ameaçou matar-nos se chamassemos a polícia", relatou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

