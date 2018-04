CNE quer colocar S. Jacinto no mapa dos campos escutistas internacionais 10 abr 2018, 20:25 O Centro Nacional de Formação Ambiental (CENFA) de São Jacinto do Corpo Nacional de Escutas é frequentado, anualmente, por “mais de mil escuteiros”.



Chegam de vários pontos do país e de toda a Europa, imputando, assim, à comunidade uma dinâmica especial que se repercute em várias áreas, em especial no comércio.



Balanço apresentado por José Carlos Santos, chefe da Junta Regional de Aveiro do CNE e diretor do campo criado há 25 anos, num ponto de situação de um dos equipamentos ‘âncora’ da freguesia e única praia de mar do concelho de Aveiro.



“Um recurso extraordinário não só para o escutismo nacional, mas também da Europa e ainda uma estrutura que na sua ação alavanca inequivocamente toda uma comunidade onde está integrado”, refere o chefe regional.



Membro efetivo da rede Goose Network



Para além da vertente nacional, a Junta Regional de Aveiro tem procurado “investir” na promoção da imagem no exterior, “sendo um dos dois únicos centros escutistas nacionais membro efetivo da rede Goose Network que congrega os mais prestigiados centros da Europa.”



O campo de Aveiro integrou a equipa que realizou as duas ultimas edições da Conferência Europeia de Centros Escutistas, que tiveram palco na Republica Checa e Islândia.



Mais de 80 camas e 15 campos O campo faz parte integrante da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, permintido aos contingentes de escuteiros o seu uso quer em regime de acantonamento quer de acampamento. Entre as várias estruturas implantadas incluem 82 camas nos vários abrigos (camaratas masculinas e femininas) e cerca de 15 campos no lado nascente que podem acolher mais de 2000 escuteiros. Dispõe ainda de três cozinhas, dois refeitórios, estruturas sanitárias, dois salões, e duas salas de trabalho. Tem uma rede de águas distribuída por todo o campo, capela, casa da direção e casa de staff, dispondo ainda de um campo de jogos.

