O Departamento de Educação Especial do Agrupamento de Escolas da Murtosa e a Associação dos Miúdos Especiais com muita Lata, com o apoio do Município da Murtosa, vão levar a cabo a 1ª Caminhada / Corrida Solidária pelo Autismo, no concelho da Murtosa, que decorrerá no dia 29 de abril, pelas 9:30.

Este evento tem como objetivo a divulgação do Espectro do Autismo, bem como a angariação de verbas para a criação de uma sala multissensorial “Snoezelen” no Centro Escolar da Saldida.

Pretende-se que seja um momento memorável para brindar toda a comunidade com uma manhã de convívio, alegria e solidariedade. A partir das 9:30, o Parque da Saldida vai-se encher de música e de animação, prometendo uma manhã divertida não só para quem vai caminhar ou correr, mas também para as crianças que poderão usufruir de insufláveis e atividades lúdicas!

A inscrição na caminhada / corrida tem um custo de 5€ que inclui um saco com T-shirt, 1 água, 1 maçã e 1 senha para bifana.

Mais info http://www.cm-murtosa.pt/Templates/GenericDetails.aspx?id_object=9305&divName=116s154s4&id_class=4



