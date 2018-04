O grupo Motofil, com sede em Ílhavo, recebeu a visita do presidente do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), Jorge Marques dos Santos, aproveitando a para dar a conhecer a sua capacidade produtiva e percurso empresarial ao longo dos anos.



Um dos destaques do périplo foi a apresentação da Motomig, empresa que arrancou com o apoio público, sendo hoje a maior fábrica de produção de fio da soldadura na Europa.



Segundo uma nota de imprensa da Motofil, o presidente do IAPMEI elogiou o trabalho da empresa, que "não se limita a comprar conhecimento, a desenvolvê-lo e a criar rotinas" mas "cria permanentemente novidade, inova, tem um espírito de urgência criativa mas com qualidade que realmente impressiona e que só é possível com o dinamismo do empreendedor e da sua equipa."



Já João Carlos Novo, CEO do Grupo Motofil, mostrou-se agradado pelo "reconhecimento por parte do IAPMEI" do projeto empresarial e colaboradores. "Apesar de todas as dificuldades que fomos sentido ao longo do tempo, a Motofil tem sempre conseguido vencê-las e é importante reconhecer isso junto da nossa equipa", disse.



A empresa fundada há 35 anos posiciona-nos na liderança do mercado na área da automação e robótica, com "uma estratégia de investigação e desenvolvimento".



Ocupa um parque industrial com 260.000 m2 e dá trabalho a 270 colaboradores.



Exporta regularmente para países como Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Eslováquia, República Checa, Roménia, Polónia, Turquia, China, EUA, México, Peru, Chile, Brasil, estando em curso a expansão para outros mercados.