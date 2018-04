Dois seguranças detectados a trabalhar ilgalmente 10 abr 2018, 15:48 A GNR de Aveiro deteve, na última semana, dois indivíduos por usurpação de funções.



No balanço semanal da Guarda, é referido que os casos diziam respeito à atividade de segurança privada. No mesmo período, foram levantados 13 autos de contraordenação por infrações relacionadas com segurança privada.



Entre 2 e 8 de abril, registaram-se 37 detidos em flagrante delito. A maioria por condução sob o efeito do álcool (16) e condução sem habilitação legal (12)



Refira-se uma detenção por condução perigosa de veículo rodoviário.



Nas apreensões, constam 104 doses de haxixe, entre outros tipos de droga, e duas armas de fogo.



Na área do trânsito, foram registadas 1.043 infrações, 481 das quais por excesso de velocidade. 31 pessoas foram detidas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.



A GNR tomou conta de 162 acidentes, que causaram três mortos e 28 feridos, um dos quais grave.

