Quatro homens, todos detidos preventivamente, começaram a ser julgados hoje no Tribunal de Aveiro pela prática de roubos e sequestros de que foram vítimas quatro pessoas idosas que foram surpreendidas nas residências, em Oliveira do Bairro e Mealhada.

Alguns dos acusados respondem ainda por detenção de arma proibida e num caso por burla informática. Em alguns assaltos participou também um rapaz de 14 anos, filho de um dos arguidos, apanhado pela PJ na posse de uma arma de fogo.

Um quinto arguido, o único em liberdade, não compareceu por falta de transporte, sendo aguardado no desenrolar da audiência.

O advogado de defesa dos quatro acusados detidos anunciou que os mesmos iriam prestar declarações.

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 16 e os 38 anos à data dos factos, sem ocupação profissional definida, fariam parte de um grupo que, presumivelmente, atuava na zona de Oliveira do Bairro, desde o final de 2016, cometendo inúmeros pequenos delitos, como furtos de animais, ferramentas, máquinas agrícolas e objetos compostos por cobre ou dos quais pudessem retirar este tipo de metal.

Com o passar do tempo, o grupo tornou-se mais violento. O sentimento de insegurança da população vinha aumentando desde fevereiro do ano passado, por causa da ocorrência de vários roubos a pessoas idosas, com idade superior a 80 anos e que viviam sozinhas, sendo despojadas de artigos em ouro, dinheiro, comida e outros bens de valor, com recurso a violência física e ameaças com armas brancas e de fogo.

Os idosos, que vão testemunhar em julgamento, eram agredidos, em alguns casos à paulada, arremessados ao chão, armodaçados e fechados.

No decurso dos assaltos as vítimas foram sempre agredidas, destacando-se um caso ocorrido no final do mês de junho, em que um idoso com 92 anos de idade foi violentamente espancado como forma de coação para fornecer aos assaltantes o código do seu cartão multibanco. As tentativas de levantar dinheiro sairam frustradas.

No âmbito de busca domiciliária foi recuperada uma significativa quantidade de material roubado e furtado, tendo sido apreendidas mocas, bastões, várias armas brancas, designadamente catanas, e também duas espingardas caçadeiras, de cal. 12 (uma delas de canos serrados) e ainda dezenas de cartuchos do mesmo calibre.

(em atualização)