88 estudantes com bolsas de mérito desportivo 10 abr 2018, 09:54 Pelo segundo ano são atribuídas Bolsas de Mérito Desportivo, "projeto que afirma a Academia como palco de referência para a prática desportiva e que retribui a dedicação e o desempenho desportivo de excelência dos estudantes da Universidade de Aveiro". Segundo uma nota da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), as Bolsas de Mérito Desportivo abrangem todos os estudantes que, estando inscritos a tempo integral e tendo obtido aproveitamento escolar, se distingam nas competições universitárias, representando a associação ou federadas. No edital tornado público constam 88 estudantes-atletas, que aliaram os sucessos desportivo e académico durante a época desportiva 2016/17 e "contribuíram para uma época histórica no desporto da Universidade de Aveiro". Pela primeira vez, serão atribuídas bolsas no valor integral da propina nacional fixada para o 1º ciclo, neste caso, à equipa de andebol feminino, que alcançou um lugar no pódio no Campeonato Europeu Universitário da modalidade e a um atleta que competiu no Campeonato do Mundo da sua modalidade. Também foram atribuídas bolsas de mérito a duas estudantes-atletas da Universidade de Aveiro que representaram Portugal nas Universíadas, o maior evento desportivo universitário. Para além das competições universitárias, também os resultados em competições federadas permitem o acesso às bolsas de mérito desportivo, tendo três estudantes-atletas tirado proveito deste benefício.

