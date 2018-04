O executivo camarário da Murtosa decidiu submeter à Assembleia Municipal os investimentos a dotar com verbas do saldo do exercício de 2017.



A maioria PSD liderada por Joaquim Batista entende que está em condições de assumir compromissos em várias infraestruturas locais.



As contas municipais transitaram para o ano 2018 com cerca de 4,5 milhões de euros.



Da lista de obras e investimentos consta a aquisição do terreno para o futuro centro multisos municipal.



A Câmara deseja avançar também com a ampliação das escolas primárias de S. Silvestre e do Monte.



Algumas das verbas serão canalizadas para a manutenção dos percursos do projeto NaturRia, com a construção da rede de observatórios.



Serão feitos melhoramentos igualmente no apoio à pesca local e à náutica de recreio.



A autarquia pretende também dotar a Torreira de um posto de vendagem, entre outros investimentos, nomeadamente nas freguesias.