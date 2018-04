O primeiro "Fórum Empresarial de Turismo XXI - ForTurismo" está agendado para a Universidade de Aveiro no próximo dia 16 de Abril, juntando instituições, empresas e associações.



O encontro pretende "refletir sobre o turismo em Portugal tendo em conta o papel do sector empresarial, e o respetivo associativismo, no processo de crescimento económico deste importante motor de desenvolvimento em Portugal e em todo o mundo".



A organização integra entidades diversas como a Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a Associação Hotelaria e Restauração de Portugal, a Associação de Hotéis Rurais de Portugal, a Associação Termas de Portugal, a Associação de Turismo do Minho e a Universidade de Aveiro.



"Ao juntar pela primeira vez diferentes agentes, o fórum pretende também promover um diálogo e uma reflecção sobre a forma de intervenção das empresas e organizações no atual quadro de governância do turismo em Portugal, conhecer melhor quais as politicas de promoção turística em vigor, promover o debate sobre a importância deste setor na qualificação da população e a influência que tem no PIB nacional, assim como criar um Centro de Monitorização permanente para as empresas e organizações, envolvendo o sector empresarial e organizacional do turismo e os Centros de Investigação e Conhecimento de Excelência", lê-se num comunicado.



Para a organização do ForTurismo, "é fundamental pensar estrategicamente o turismo tendo em conta a relação entre o sector privado e os espaços económicos e sociais, pois caso essa dicotomia não seja bem refletida o turismo pode não gerar os benefícios económicos desejados, e introduzir até impactes negativos nas bases económicas locais."



Um dos momentos será o debate moderado por António Nogueira Leite, Professor Catedrático e Presidente da Direção do Fórum Oceano, que colocará para discussão um desafio: "Que caminhos para o futuro das empresas e organizações do Turismo?".



A abertura vai ser da responsabilidade do Reitor da Universidade de Aveiro, Manuel Assunção, estando confirmadas também as presenças do Secretário Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, das deputadas do CDS, Cecília Meireles, e da CDU, Diana Ferreira, para além dos presidentes de diferentes associações, empresários, autarcas e especialistas do setor turístico.