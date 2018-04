O município de Aveiro não irá esperar pela reprogramação do quadro comunitário do Portugal 2020 para avançar com investimentos novos.



Informação dada pelo presidente da edilidade no decorrer da última Assembleia Municipal que teve lugar na última sexta-feira.



Segundo Ribau Esteves, se a Câmara conseguir ter "vencimento de causa, poderá ir mais além do que está determinado" sem que isso implica compasso de espera.



"Este mês de abril vamos avançar com sete concursos de projetos para a qualificação de sete unidades escolares, umas só de primeiro ciclo, outras de primeiro ciclo e pré-escolar. Decidimos não esperar mais", adiantou.



Para o autarca "está claro que a vontade do Governo de disponibilizar recursos para a educação é muito reduzida e, assim, por ai, a possibilidade de termos alimento financeiro para estes sete investimentos é muito baixa. Portanto, vamos arrancar este mês para lançar os procedimentos para contratar projetistas."