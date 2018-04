Oliveira do Bairro integra rede nacional do "Espaço Empresa" 09 abr 2018, 17:54 O município de Oliveira do Bairro anunciou que vai disponibilizar um "Espaço Empresa" para servir como "um ponto único de atendimento às empresas, com serviços disponibilizados pela administração central e local."



O protocolo de implementação foi assinado esta segunda-feira com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, AMA (Agência para a Modernização Administrativa e o AICEP Portugal Global.



Segundo Jorge Pato, vice-presidente da Câmara "trata-se de mais um passo" na "estratégia de apoio aos empreendedores e empresários, assente na disponibilização de serviços essenciais, que facilitem a criação e a fixação de empresas no Concelho".



Oliveira do Bairro passa a ter, assim, "um serviço que ainda poucos municípios disponibilizam, que traz benefícios ao nível da desburocratização e da poupança de tempo útil às empresas sedeadas no Concelho ou que aqui se pretendam instalar."



Este novo modelo de atendimento assenta na criação de uma rede nacional de apoio às empresas, a rede "Espaço Empresa", com serviços disponibilizados quer através do canal presencial, "numa lógica de proximidade e de atendimento personalizado, quer através dos canais online e telefónico, que permita o acompanhamento do empresário ao longo do ciclo de vida do seu investimento."



O "Espaço Empresas" vai ficar localizado na zona de atendimento ao público da Câmara, para onde será também deslocalizado o "Espaço do Cidadão", até agora instalado no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)