Pólo de Aveiro do Instituto de Telecomunicações ajuda a acelerar transmissão de dados por satélite 09 abr 2018, 15:45 O projeto europeu “Beacon”, no qual toma parte o pólo de Aveiro do Instituto de Telecomunicações, vai permitir o aumento da capacidade de transmissão de dados por satélite e, simultaneamente, a redução do consumo energético, anuncia um comunicado daquela entidade ligada à Investigação & Desenvolvimento (I&D).



"Baseado numa arquitetura fotónica flexível – patenteada pelo IT –, o projeto prepara uma nova geração de satélites de telecomunicações, que se distingue pela maior capacidade de transmissão de dados. A tecnologia fotónica permite, ainda, a redução do consumo de energia, do peso e do custo de lançamento."



A investigação em causa "surge no contexto do aumento exponencial da procura por banda larga de alta velocidade, processo que exige o desenvolvimento de satélites que garantam uma ainda maior conectividade de alta velocidade e uma ampla cobertura. No entanto, atualmente – e apesar dos operadores pressionarem para um aumento equivalente a 10 vezes na capacidade da banda larga –, as limitações de peso, tamanho e potência são, ainda, desafios significativos."



O "Beacon" é um projeto concluído recentemente que se insere num consórcio internacional que inclui empresas do Reino Unido (Airbus Defense and Space, Gooch & Housego e aXenic), da Alemanha (IHP GmbH) e da Polónia (INPhotech). Em Portugal, a participação foi assegurada pelo polo de Aveiro do IT e pela startup Watgrid.

