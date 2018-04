Quase duas dezenas de projetos vão a votos no Orçamento Participativo de Águeda 09 abr 2018, 12:57 Já foram encontrados os 19 projetos finalistas do Orçamento Participativo de Águeda de 2017/2018, informa a edilidade local.



A lista final teve em consideração quatro reclamações do resultado, aceitando as propostas "Empedramento e Arranjo de Passeios na Rua do Parque"; "Trilho dos Moinhos"; "Parque Radical no Centro da Vila em Aguada de Cima" e "Requalificação do Largo do Carvalho em Fermentões", que irão juntar-se aos projetos elegíveis.



"A votação iniciar-se-á ainda durante o mês de abril, com cada cidadão – com 16 ou mais anos, natural e/ou residente no concelho de Águeda, bem como os que estão afetos por razões académicas – a terem direito as 2 votos, que pode usar presencialmente ou através da internet", refere a Câmara.



É obrigatório votar em projetos distintos e de freguesias diferentes, devido ao facto do OP-Águeda "ser de âmbito municipal e de estimular os par

