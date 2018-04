Menção honrosa do Prémio Nuno Teotónio Pereira para projeto no município de Vagos 09 abr 2018, 12:48 O município de Vagos foi distinguido com a menção honrosa do Prémio Nuno Teotónio Pereira, na variante "Operação de Reabilitação Urbana".



Segundo uma nota de imprensa da edilidade, a distinção "reflete o trabalho e o empenho" local "no desenvolvimento de uma estratégia integrada de reabilitação urbana para a vila de Vagos, apoiada nas existências e nas dinâmicas atuais e harmonizada com a envolvente, no intuito de promover o desenvolvimento da vila de uma forma socioeconomicamente equilibrada e ambientalmente sustentável."



A estratégia "tem o foco na reabilitação do edificado, na qualificação das infraestruturas dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público."



A cerimónia de entrega dos Prémios Nuno Teotónio Pereira decorreu em Lisboa, no passado dia 6 de abril, onde esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado.



Os Prémios Nuno Teotónio Pereira são promovidos todos os anos pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, LP. (IHRU) e pretendem premiar as ações de reabilitação urbana exemplares e distinguir os resultados reveladores do domínio técnico que conduzem ao exercício de boas práticas.

