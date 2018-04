Apenas um dos quatro arguidos acusados de vários assaltos a estações de correios e bancos nos distritos de Aveiro e Leiria aceitou falar no início do julgamento, esta manhã em Aveiro.



O homem em causa negou o envolvimento nos roubos e pôs em causa o reconhecimento feito pela Polícia Judiciária (PJ).



O grupo está acusado pelo assalto à mão armada ocorrido há um ano na estação dos CTT de Albergaria-a-Velha.



Os indivíduos, todos com passado criminal, terão participado em outros cinco roubos à mão armada nos distritos de Aveiro e Leiria.



Entre os estabelecimentos assaltados estão as estações dos correios em Bustos (Oliveira do Bairro), Curia (Anadia), Amor (Leiria) e Louriçal (Pombal), bem como uma agência bancária localizada em Pataias (Alcobaça).



A PJ apreendeu veículos, armas, bem como disfarces usados na prática dos crimes.



Os detidos têm idades entre os 52 e 62 anos, estando sujeito a prisão preventiva.



Todos os arguidos têm um vasto passado criminal, tendo cumprido penas de prisão efetiva por tráfico de droga, homicídio e roubo.



Um dos arguidos encontrava-se evadido do estabelecimento prisional de Coimbra desde outubro de 2016, onde estava a cumprir uma pena por assaltos a bancos e estações dos CTT.