Revelados oradores principais do ´atUAliza.te´ 2018 09 abr 2018, 09:39 A 10ª edição das conferências, agendada para 11 e 12 de abril, promete oradores "experiente e cativantes" para animar os paineis. A organização a cargo de alunos de marketing da Universidade de Aveiro (UA) anuncia a presença de nomes como Ben Campbell (orador internacional, em representação da LEGO Group), Guilherme Cabral (SLBenfica), Marco Gouveia (Google), Joana Cabral (Microsoft) e, entre outros, Paulo Rocha (Comic Con). A completar uma década, o ´atUAliza.te´ tem vindo a trilhar o seu percurso para se assumir com "um evento de referência a nível nacional". O auditório da Reitoria e espaço adjacente irá acolher estudantes, empresários e profissionais com interesse em "explorar as novas tendências da área, dos mais variados sectores." O ciclo anual de conferências concentra oradores "de referência", figurando entre os convidados representantes das principais marcas "que se destacam pela inovação, criatividade, qualidade". Exemplos que os estudantes consideram ser "inspiradores e estimulantes para a audiência", sendo aguardados cerca de 500 participantes. O ´atUAliza.te´ tem como missãos ser uma "onda de partilha de visões e ferramentas acerca do mundo empresarial, com a comunidade académica, dadas por quem tem obtido sucesso dentro do mesmo, com vista a melhorar a produtividade e motivação dos estudantes do ensino superior." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

