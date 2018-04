O PS de Ílhavo garante que o presidente da Câmara "admitiu a possibilidade de terminar" o serviço de transporte coletivo entre lugares e freguesias, denominado “Ílhavo In”.

Segundo um comunicado, foi essa a resposta a uma interpelação, em recente reunião de executivo, feita pelo vereador Eduardo Conde. O eleito socialista questionou a caioria sobre as razões do atraso na reativação do serviço prestado pela autarquia, que havia sido suspenso em dezembro do ano passado.

"O PS considera que a existência de transporte coletivo entre lugares e freguesias é uma necessidade premente no município, e que não sendo disponibilizado de forma continuada não permite a criação de hábitos de utilização."

De acordo com a informação prestada pelo presidente da Câmara, as razões do atraso na reativação do serviço, prometido para Fevereiro, "prendem-se com a dificuldade em chegar a acordo com a empresa prestadora do serviço no que diz respeito ao valor que a Câmara terá que comparticipar."

Segundo o PS, o presidente admite "que se o valor apresentado pela empresa não for diminuído, a Câmara dará por terminado aquele serviço."

No decurso do debate os vereadores socialista "insistiram por diversas vezes pretender saber que reformulação foi executada e que percursos estão na base do aumento em quase três vezes o valor exigido pela empresa de transportes coletivos" e deixaram um apelo para que a autarquia "determine percursos que estejam de acordo com as necessidades reais de mobilidade das populações, ao contrário do modelo que funcionou até dezembro de 2017."