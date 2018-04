Feira Quinhentista de Sever do Vouga 08 abr 2018, 22:27 Gaiteiros, dançarinas orientais, saltimbancos e contadores de histórias prometem animar Sever do Vouga durante a Feira Quinhentista que regressa no último fim-de-semana de abril (28 e 29).



Uma organização da Câmara Municipal, com a colaboração da Associação de Artesãos e coletividades locais, que assinala uma importante data na construção da identidade concelhia: a atribuição do Foral a Sever do Vouga pelo Rei D. Manuel I (29 de abril de 1514).



A Feira Quinhentista é um convite que o Município de Sever do Vouga faz a todas as famílias, com propostas a não perder. No coração da vila, haverá teatro, música, dança, circo, jogos populares e tradicionais e atividades pensadas especialmente nos mais novos: um espaço encantado com fadas, duendes e outros seres imaginários. Artífices e regatões vão animar o Jardim do Lago que terá tabernas com iguarias de épocas passadas. Uma verdadeira viagem no tempo que irá transportar os visitantes para um ambiente feito de História e histórias, numa altura em que as lampreias eram usadas como forma de pagamento de impostos. A animação está a cargo da Associação AlbergAR-TE em articulação com a Câmara Municipal de Sever do Vouga.



