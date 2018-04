45 minutos bastaram ao Beira-Mar para deixar Fiães KO 08 abr 2018, 18:38 O Beira-Mar derrotou, este domingo, em Aveiro, o Fiães por 3-0 em partida da 26ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, que foi disputada à porta fechada devido a castigo.



Os aveirenses somaram a quinta vitória consecutiva (sexta se incluir-mos a Taça Distrital).



Sob chuva persistente e com um relvado difícil, a partida ficou marcada pela maior eficácia dos locais perante um adversário que justificou pelo menos não sair em branco.



O Beira-Mar entrou melhor, com Zé Bastos, logo no primeiro lance, a obrigar o guardião Tiago Castro a defesa apertada com os pés.



À segunda oportunidade, com seis minutos de jogo, os aurinegros marcaram mesmo. Artur aproveitou um alívio defensivo e rematou sem dar hipótese de defesa.



O Fiães correu atrás do prejuízo e até chamou a si maior domínio, mas viria a sofrer o segundo golo ao passar da meia hora, num contra ataque. Zé Bastos desmarcou do meio campo Artur, que ´bisou´ com um rematou rasteiro, levando a bola a passar entre as pernas do guarda-redes.



Perto do intervalo, Artur bateu um livre para a área e Zé Bastos finalizou num remate com a baliza à mercê.



A vantagem permitiu aos aveirenses controlarem o jogo à vontade e gerirem o esforço.



Zé Bastos e Artur ainda desperdiçaram oportunidades de tornar a goleada mais expressiva, com mérito para as defesas do guarda-redes do Fiães.



Na baliza contrária, João Figueiredo também não ficou atrás, fazendo dois desvios apertados que mantiveram as suas redes invioláveis.



Didi substituiu Zé Bastos a tempo de dar algum trabalho aos defesas forasteiros, mas faltou pontaria ao jovem ponta de lança. Nas contas da jornada, o empate do Lamas (50 pontos) em Estarreja (1-1) alarga o fosso para o Beira-Mar (53 pontos), que consolida o terceiro lugar.



O São João de Ver venceu em casa o Paivense (2-1) não comprometendo o segundo lugar (56 pontos) e o líder Lourosa (65 pontos) ganhou 3-0 ao Carregosense (mais info).

