Aveiro: Requerimento sobre PEDUCA sem resposta da Câmara motiva críticas do PS 08 abr 2018, 15:24 O PS não teve resposta a um requerimento entregue na Assembleia Municipal de Fevereiro, para que fosse dado conhecimento de projetos do PEDUCA. Questionada pelo vogal Nuno Marques Pereira, o proponente, a mesa, através do presidente do orgão, Luis Souto, informou na sessão realizada esta sexta-feira, que não chegara a informação solicitada sobre as intervenções na Avenida Lourenço Peixinho e Ponte praça/Rossio, mas estaria para breve. Face à ausência de informação, o deputado socialista reafirmou estar convito que a atiude da presidência da Câmara é deliberada: "esconde repetida e reiteradamente informação essencial e compromete o futuro para algumas décadas", disse. Nuno Marques Pereira considera, de resto, que a Câmara "comete pecados orginais" desde que tem lidado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA). O debate, criticou o vogal, "é tardio" e pedem-se ideias quando os projetos foram já preparados para as respetivas candidaturas aos fundos disponíveis. "A Câmara falha no essencial, faz apresentações incompetentes e, o que é inenarrável, omisso no que toca ao Rossio", criticou. Já sobre a avenida, "a informação é absolutamente insipiente". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

