O Concurso de Bandas do Festival Rádio Faneca, em Ílhavo, foi agendado para os dias 8 a 10 de junho.



Um evento organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, através do seu projeto cultural 23 Milhas "que cruza as artes performativas, visuais e musicais envolvendo a comunidade na preparação, execução e implementação de projetos de programação".



O festival tem como base as memórias vivenciais do centro histórico de Ílhavo, procurando recontar histórias e pluralizar memórias dando novos sentidos e significados.



O concurso serve para divulgar bandas emergentes, dando a oportunidade à vencedora de integrar o palco do Rádio Faneca na segunda noite do evento para um concerto com a duração até 45 minutos.



Haverá ainda lugar à presença de todas as bandas finalistas no alinhamento da emissão da rádio.



Podem concorrer as bandas nacionais, constituídas no máximo por cinco elementos e que possuam um reportório original que suporte um concerto com a duração mínima de 30 minutos, sem limitação de estilo ou idioma. As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 15 de abril.



A divulgação das seis bandas finalistas decorrerá, após decisão do júri, no dia 26 de abril. Após esta data, os seis finalistas terão três dias úteis para apresentação dos seus trabalhos através de link público no Youtube, seguindo-se o período da votação do Público, via página oficial do Facebook do festival Rádio Faneca, até ao dia 14 de maio.

A banda com mais gostos no seu vídeo será considerada a banda vencedora e marcará presença no Palco do Festival, no Jardim Henriqueta Maia, no dia 9 de junho, às 21:30 horas.

As restantes cinco bandas terão direito a divulgação na programação da emissão da Rádio Faneca, durante o festival.