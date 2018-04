Arouca perde terreno para a promoção, Oliveirense sobe na classificação após vencer Sporting B em Aveiro 07 abr 2018, 18:45 O Santa Clara perdeu no terreno do Leixões (0-1) e o Arouca foi derrotado em casa pelo V. Guimarães B, permitindo assim que o Nacional fique mais isolado na liderança da Segunda Liga de futebol. Um golo de Luís Silva (76) para o Leixões, deixa os açorianos com os mesmos 55 pontos, enquanto o Nacional - que de manhã derrotou a Académica - soma 59. O Arouca - derrotado ao minuto 90+4 com um golo de João Correia para o vimaranenses- fica também com 54 e foi igualado pelo Penafiel, que empatou com o Benfica B. Em Aveiro, a Oliveirense derrotou o Sporting B por 4-2 e sobe ao décimo segundo lugar, com 42 pontos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

