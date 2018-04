Beira-Mar / Futebol sénior: Encerrar "capítulo triste" com mais uma vitória 07 abr 2018, 15:46 O Beira-Mar cumpre este domingo o segundo e último jogo à porta fechada, na recepção ao Fiães, sexto classificado com 38 pontos no principal escalão do futebol distrital.



Os aveirenses estão a passar uma fase positiva no principal, somando quatro vitórias consecutivas.



Na classificação, os aurinegros ocupam o terceiro lugar a três pontos do São João de Ver e separado pela margem mínima do Lamas (quarto).



O líder Lourosa também cumpre um jogo à porta fechada na receção (mais info).



Cajó, técnico do Beira-Mar, espera encerrar "o capítulo triste" dos jogos sem assistência com mais uma vitória, "dando sequência à boa fase de resultados e exibições".



Do Fiães espera um adversário que "tudo fará" para travar os aveirenses.





