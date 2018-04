A criação de um Centro Académico Clínico nesta região é a maneira mais eficaz de desenvolver os centros hospitalares e os ACES.



Manuel Santos *

Em nome do Departamento de Ciências Médicas (DCM) e do Instituto de Biomedicina (iBiMED) saúdo os Professores Rui Costa e os seus colegas, os ex-diretores Professores Francisco Amado e Nelson Rocha e os Senhores Professores Júlio Pedrosa, Isabel Alarcão, Helena Nazaré e Manuel Assunção, pelo que fizeram ao longo dos últimos 18 anos pela Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro(ESSUA). Muitos parabéns ESSUA, 18 anos é sem dúvida uma idade bonita e desejo-vos muitas felicidades para o futuro.



A partilha desta casa dá-nos a oportunidade de vivenciar convosco bons e maus momentos, certezas, nem que sejam aparentes e curtas no tempo, e incertezas, e sentir de perto o vosso pulso. A integração de colegas da ESSUA na equipa de Investigação do iBiMED, em 2017, foi um passo importante para crescermos em conjunto. Sabemos que os desafios da saúde são imensos e que só faremos progresso se conseguirmos estabelecer parcerias positivas convosco, com a restante comunidade académica e com os hospitais e centros de saúde da nossa região.

É nesta perspetiva positiva que encaramos o futuro. Partilhar uma casa é um desafio constante, mas julgo que temos conseguido construir um bom ambiente de trabalho e espero que o saibamos manter no futuro.



Partilhamos também convosco um desafio e um desconforto únicos no contexto da nossa academia, dependemos de outras instituições, em particular dos Hospitais e dos Centros de Saúde, da nossa região para formarmos os nossos estudantes. Instituições que têm culturas e dinâmicas de trabalho diversas das nossas, que compreendemos mal ou não compreendemos de todo, mas sem elas qualquer programa formativo e investigacional na área da saúde não faz sentido. Não é possível formar e investigar em Saúde olhando para dentro de portas, somos obrigados a olhar para fora, a trabalhar em parceria.

Mas também sentimos e sabemos que podemos aprender muito com as instituições do Serviço Nacional de Saúde. O sucesso da Escola na criação de parcerias com o SNS é da maior importância para o DCM e para o iBiMED e esperamos trabalhar convosco no alargamento e na consolidação desta rede institucional.



Numa área tão complexa como a saúde, os desafios que a ESSUA, o DCM e o iBiMED enfrentam são múltiplos e de natureza diversa. Sendo ainda bebés de muito tenra idade; o iBiMED foi criado em 2014 e o DCM em 2016, somos naturalmente inconformados e procuramos encontrar o nosso espaço e explorar o nosso caminho.

Não nos conformamos com as virtudes, os saberes e os grandes feitos científicos e tecnológicos da nossa academia, sentimo-nos orgulhosos e desafiados por eles mas temos a nossa genética própria, temos a ambição de em parceria com o SNS contribuirmos para, à nossa escala, melhorarmos a qualidade de vida na nossa região e quiçá no País, através do ensino pré e pós-graduado, da inovação pedagógica centrada na aprendizagem ativa e da investigação biomédica, pré-clínica e clínica.

Estamos também focados no envolvimento de médicos no ensino; temos 9 médicos no corpo docente do DCM e pretendemos aumentar este número nos próximos anos, e no envolvimento crescente dos médicos e de outros profissionais de saúde nos nossos programas doutorais. Atingimos nos últimos dias 10 milhões de euros de projetos de investigação biomédica, pré-clínica e clínica financiados até 2021, estou convicto de que chegaremos aos 12 milhões de euros em 2019.



Muitos destes projetos já envolvem colegas da ESSUA, médicos e outros profissionais de saúde do SNS da nossa região. Lançaremos até ao Verão um novo programa de investigação clínica com os Centros Hospitalares do Baixo Vouga, de Entre o Douro e Vouga e Vila Nova de Gaia/Espinho, totalmente financiado pelo iBiMED. Senhores Reitores em apenas 3 anos multiplicámos por 10 o investimento de aproximadamente 1 milhão de euros que a Universidade fez no iBiMED em 2014 através do POVT.

Mas precisamos que a Universidade continue a olhar para nós e a investir em nós, não pedimos dinheiro à universidade com a promessa de o gastarmos bem, pretendemos investimento para criarmos novos laboratórios, adquirirmos novos equipamentos, diversificarmos a nossa investigação, criamos novas oportunidades de investigação colaborativa com os hospitais e estabilizarmos o nosso corpo docente e de investigação, dando-vos a garantia de que devolveremos à universidade tudo o que investirem em nós.



Aproveito esta oportunidade para deixar um agradecimento público aos meus colegas do DCM e do iBiMED, pela motivação, dedicação e pelo imenso trabalho que têm feito em prol dos nossos projetos pedagógico e científico. Trabalhando em condições difíceis e exigentes têm dado a camisola pela nossa instituição, pedindo nada ou muito pouco em troca.



Nos últimos 4 anos temos intensificado a nossa interação com o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, tendo deste trabalho resultado o Memorando Mais Conhecimento Melhor Saúde que envolve o CHBV, a Camara Municipal de Aveiro, a ARS Centro e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Mais recentemente iniciámos importantes colaborações com os Centros Hospitalares de Entre o Douro e Vouga e Gaia-Espinho, que não estão formalmente ligados a nenhuma Universidade ou Faculdade de Medicina.



Temos a ambição de em conjunto e envolvendo também os ACES desta região criar um Centro Académico Clínico. Senhora Secretária de Estado e Senhores Reitores, das múltiplas reuniões que tenho tido com os Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração, os Senhores Diretores dos Serviços de Investigação e Formação, os Senhores Diretores Clínicos dos vários Serviços Hospitalares e também com alguns médicos individualmente, sinto que existe um interesse genuíno, uma forte motivação e um grande empenhamento em criar um consórcio regional que una a nossa Universidade a estes 3 Centros Hospitalares.



Existe também a convicção de que a criação de um Centro Académico Clínico nesta região é a maneira mais eficaz e adequada de melhorar e desenvolver os centros hospitalares e os ACES, criando oportunidades para implementar programas de formação avançada para os profissionais de saúde, incluindo programas doutorais, e desenvolver a investigação pré-clínica e clínica. Em conjunto, a ESSUA, o DCM, o iBiMED e as outras unidades orgânicas da UA muito podem fazer para promover o desenvolvimento destas instituições e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde na nossa região.

Se o papel dos Centros Académicos Clínicos no desenvolvimento e melhoramento da investigação, da formação, da assistência clínica e na maximização de recursos humanos e materiais é hoje consensual, o seu papel no desenvolvimento da economia da saúde, embora menos falado, é também muito relevante. Esta região é das mais dinâmicas economicamente, é empreendedora e uma das principais contribuidoras para o PIB nacional. Contudo, a economia da Saúde na região é frágil, importando, por isso, desenvolvê-la.

Senhora Secretária de Estado, por estas razões, saudamos as recentes iniciativas do governo de melhoramento da lei dos Centros Clínicos Académicos, Criação da Agência para a Investigação Clínica e Biomédica, Criação de Projetos Piloto de Hospitais Universitários e de Hospitais com Ensino Universitário e de Criação de Condições para os médicos dedicarem parte do seu tempo assistencial ao ensino e à investigação.



Em suma, tenho a firme convicção de que mobilizámos as vontades e criámos as dinâmicas necessárias para oferecermos à população de cerca de 1 milhão de pessoas que vive nesta região, melhor qualidade de vida através de mais investigação, mais ensino e melhor atividade assistencial clínica. Sinto também que saberemos colocar estas instituições ao serviço do País atraindo os recursos humanos e financeiros necessários para o desenvolvimento da economia da saúde.



Gostaria de terminar deixando uma palavra de amizade e apreço a nosso Reitor Professor Manuel Assunção pela confiança, disponibilidade para nos ouvir e aconselhar, paciência, incentivos contínuos para fazermos mais e melhor e por me ter dado a oportunidade de liderar este enorme desafio, tem sido uma experiência de aprendizagem única que não esquecerei. Aos Senhores Administradores dos CHBV, CHDEV e CHVNG/E, Doutores Aurélio Rodrigues, Miguel Paiva e António Dias Alves, e aos seus colaboradores pelo apoio, interesse e vontade de construírem este caminho connosco. Uma palavra muito especial ao Professor Jaime Branco e aos seus colaboradores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa pelo apoio nesta fase tão importante da vida do nosso jovem Departamento de Ciências Médicas e pelo entusiasmo com que uma instituição tão sénior e reputada como a Faculdade de Ciências Médicas abraçou esta colaboração. Finalmente, aos meus colegas do grupo de trabalho para os estudos prévios e elaboração da proposta de criação do Centro Académico Clínico desta região : os Doutores Horácio Costa do CHVNG/E, José Leal Loureiro do CHEDV e Joana Guimarães do CHBV, é uma honra e um privilégio trabalhar convosco e sentir a vontade de verem este projeto nascer.

* Diretor do DCM, discurso na sessão comemorativa do 18 anos da ESSUA.