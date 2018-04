Pavilhão é para erguer no parque desportivo de Aveiro, investimentos para já sem Visabeira 07 abr 2018, 11:58 O presidente da Câmara adiantou ontem na Assembleia Municipal que o futuro pavilhão desportivo municipal, a que foi decidido recentemente dar um novo impulso com a elaboração do projeto, será localizado nos terrenos adjacentes ao estádio municipal. Ribau Esteves manteve, ainda, o compromisso com o Beira-Mar de construir o complexo de treinos "nos termos previstos" do protocolo celebrado com o clube no âmbito da desativação do Mário Duarte. O edil prestou esclarecimentos a pedido do vogal Francisco Picado, da bancada do PS, que pretendia um ponto de situação sobre o desenvolvimento da Parque Desportivo de Aveiro (PDA), motivado por recentes declarações de responsáveis da Visabeira, detentora da maioria do capital da empresa onde também participa a autarquia, criando expetativas de investimentos. Ribau Esteves não confirmou projetos novos, certos, para concretizar o plano traçado para a zona do estádio. "A nossa relação com a Visabeira é sólida, estamos a dialogar sobre investimentos, mas não existe perspetiva próxima nesse sentido, nada de algo objetivo" , esclareceu. "Vamos trabalhar com investimentos da Câmara Municipal na zona do estádio, o complexo de sintéticos para futebol, o pavilhão /oficina, vão arrancar em 2018 e 2019 com os nossos recursos", adiantou, acreditando que "este dar de vida é um bom contributo para que o investidor privado possa ter vontade de executar investimentos". Existem "negociações em curso" também com a Associação de Futebol de Aveiro e a Federação Portuguesa de Futebol "para mais investimentos, de capacitação de infraestruturas e dinamização em termos de atividade". Este sábado, pelas 18:00, a autarquia e o Beira-Mar procedem ao descerramento de uma placa toponímica na rede viária do estádio municipal que irá prepetuar o nome de Anselmo Pisa numa das ruas de acesso, em homenagem ao treinador argentino que ficou ligado à primeira subida do clube ao escalão maior do futebol português. Um ato que acontece simbolicamente no dia do centenário do nascimento de Anselmo Pisa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

