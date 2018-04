Seniores Albergarienses apresentam "A Moeda" no Cineteatro Alba 07 abr 2018, 10:09 Mais uma vez, os seniores da Oficina de Teatro do Programa Idade Maior do Município de Albergaria-a-Velha ousam subir ao palco do Cineteatro Alba e o resultado é "A Moeda". A peça pode ser vista este sábado, pelas 21:30, e a entrada é gratuita.



"A Moeda" é a continuação de um projeto artístico e de formação que pretende propor constantemente novos desafios a uma equipa de atores e atrizes maiores. A partir do texto de Luís Mourão, fala-se da vida quotidiana, algures nos anos 50, numa aldeia, numa vila, numa cidade. Não falta o humor, o mistério e a festa! Diz-se, canta-se, interpreta-se, faz-se teatro.



A peça conta com um elenco de 13 elementos, sob a direção de Tucha Martins, que é também responsável pelo espaço cénico e pelos figurinos. Ao longo do ano letivo, os seniores trabalharam em conjunto com artistas da AlbergAR-TE/Companhia do Jogo, dando asas à sua criatividade para construir uma obra coletiva, que pudesse ser apresentada ao público.



