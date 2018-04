Segurança da Feira de Março não esteve em causa com afluência recorde, assegura Ribau Esteves 07 abr 2018, 10:00 O presidente da Câmara de Aveiro quis "garantir" expressamente "todas as condições de segurança" da Feira de Março.



Ribau Esteves falava ontem, na Assembleia Municipal.



O assunto foi levantado pela deputada do PS, Sara Tavares, a propósito da ´enchente´ ocorrida na noite do concerto do cantor brasileiro Mc Kevinho, cantor brasileiro de funk.



Apesar de dar "os parabéns" à organização pelo sucesso na afluência de público a eleita socialista fez notar "algumas fragilidades a nível da segurança" que deveriam ter sido acauteladas.



O presidente da Câmara não gostou de ouvir os termos dos reparos vindos da bancada ´rosa´.



"Aquilo que a Sara Tavares fez aqui é aquele exercício à PS: dizer bem na introdução para dizer mal na saída. Dispenso os seus parabéns, meta-os no lixo, porque de facto colocar em causa a segurança de 22 mil pessoas que estiveram naquela noite é um exercício absolutamente absurdo e irresponsável e que lança sobre os próximos dias da feira suspeitas", referiu Ribau Esteves dirigindo-se à deputada socialista.



"O que é que o PS quer, vocês, de facto, dão-se mal com o sucesso, tem de andar sempre a ver onde há uma nódoa negra, mesmo que seja num lençol branco muito grande", criticou, assegurando que a feira "não tem nenhuma fragilidade de segurança".



A tenda de espectáculos, leva 7 mil pessoas, recordou o edil. No exterior, existe espaço para 8 mil pessoas que podem seguir por video hall.



"Naquela noite sabíamos que a esmagadora maioria das pessoas era para ver o MC Kevinho, decidimos - embora não cumprindo o número que as autoridades policiais sugeriram, fomos bem acima - que tínhamos de parar no limite de segurança", explicou.



Ribau Esteves assumiu que "foi muito desagradável" falar com as pessoas que "ficaram à porta", devolvendo ao PS "o exercício demagógico" sobre aspetos de segurança.



O edil diz que a programação da Feira de Março no que toca a concertos está a conseguir projetar o evento "a novos públicos" com o objetivo de "mudar o que era a Feira de Março, que cada vez mais não é a feira aqui da malta de Aveiro e da região, é um evento de importância nacional."

