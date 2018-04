A Quercus, através do núcleo de Aveiro, anuncia o lançamento da iniciativa guarda-rios enquandrada no projeto nacional "12 meses/12 iniciativas", que tem o objetivo "de chamar atenção para 12 problemas ambientais que ocorrem em território nacional e para os quais urge encontrar soluções."



A Quercus espera "conseguir mobilizar as populações com os seus alertas e exigindo que as autoridades nacionais tomem medidas para a sua resolução."



Dado que muitas das denúncias recebidas anualmente pelo núcleo de Aveiro dizem respeito à poluição de rios, ribeiras e zonas húmidas, foi decididido dedicar o mês de novembro às zonas húmidas.



A Quercus Aveiro vem, por isso, alertar para "as ameaças que atingem os rios e ribeiras da região e exigir a promoção de ações de gestão ativa e de restauração destes habitats."



Ameaças motivadas por poluição da água, no essencial proveniente dos aglomerados urbanos, assoreamento acelerado e descontrolo que se verifica atualmente com a proliferação de algumas espécies exóticas invasoras.



O núcleo regional de Aveiro considera "inaceitável que se verifiquem situações de incumprimento sistemático de diversas entidades e empresas da região", onde "a fiscalização continua a ser insuficiente e a aplicação de sanções e suspensão ou

cancelamento de licenças de descarga, sempre que se verificam situações de incumprimento sistemático, continua a ficar aquém do esperado."



A iniciativa guarda-rios serve também de "apelo a todos os cidadãos da região que visitem regularmente os seus rios e ribeiras para verificar o estado de saúde dos ecossistemas", nomeadamente a pesca ilegal, despejo de lixos, poluiçãp ou, entre outras ameaças, a alteração ilegal do uso do solo com construções, aterros e abertura ou alargamento de caminhos.



Os populares são chamados a enviar fotografias e vídeos das situações, "localizando os focos de poluição para a recolha de amostras e denúncia pública."



A Quercus "apela também às escolas da região que adiram a este desafio e promovam ações locais de monitorização, tornando os seus alunos num autênticos guarda-rios."



Das autarquias locais espera que "promovam o desenvolvimento de programas de valorização de rios e zonas húmidas, estando disponível para colaborar na elaboração e aplicação de programas de restauração ecológica das zonas húmidas, que promovam a sua preservação e valorização".